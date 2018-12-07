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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 378
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:06

Квесторе_поверніться ни о чем
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:10

  ishvara написав:Квесторе_поверніться ни о чем

Будем живі будем бачити.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:45

(П)жити по новому
от що є і буде :)
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greenozon
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