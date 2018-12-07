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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 378
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:06

Квесторе_поверніться ни о чем
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:10

  ishvara написав:Квесторе_поверніться ни о чем

Будем живі будем бачити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:35

  ishvara написав:Квесторе_поверніться ни о чем


С банка лучше денежку выводить особенно юрикам и физикам 200+

Когда американцы введут следующий раунд санкций мало не покажется
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:38

  Ukrainian написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться ни о чем


С банка лучше денежку выводить особенно юрикам и физикам 200+

Когда американцы введут следующий раунд санкций мало не покажется


Це все Х.я , пока петя рулит могут как и росбанки так и еврокапиталі пустить под нож , основной аргумент - политикум
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:41

  sens написав:
  Ukrainian написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться ни о чем


С банка лучше денежку выводить особенно юрикам и физикам 200+

Когда американцы введут следующий раунд санкций мало не покажется


Це все Х.я , пока петя рулит могут как и росбанки так и еврокапиталі пустить под нож , основной аргумент - политикум

Аргументированно ответили :lol:
Сколько это Петя европейцев или укр госов пустил под нож за свои четыре года ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:45

Ukrainian

якщо вважати ВАГ людиною від Петра, то більшу половину БСУ.
ВАГ лише дрібний виконвавець

зробила брудну кроваву заказну справу і засмає на багамах (чи в льондоні)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:45

Re: Сбербанк

  Ukrainian написав:за свои четыре года ?

Почему ввел ВП за срок менее полгода до віборов ,при этом играл в АТО и ООС всего каких то 4 года и опять же как только ВП , так и пустили первую пыль в глаза . У меня тут будут вклады пока мне оставили кредитку с удобным грейсом и лимитом . Верить в сказки про сверзликвидность это как смотреть ролики в ютубе с Охрименко - пустая трата времени
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:46

Очевидно, что руссиано вливать сюда деньги не будут.
Максимум - конвертировать старые мамкины кредиты в капитал, который потихоньку проедается.
Зарабатывать они и дома не очень-то умеют.
А тут - так тем более.

Поэтому следим за показателями, и эвакуируемся вовремя, кто ещё не сделал этого.

О методах заработка банкиров там:
https://ecworld.livejournal.com/864205.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:49

  greenozon написав:Ukrainian

якщо вважати ВАГ людиною від Петра, то більшу половину БСУ.
ВАГ лише дрібний виконвавець

зробила брудну кроваву заказну справу і засмає на багамах (чи в льондоні)


Ещё раз повторю свой вопрос
Сколько это Петя европейцев или укр госов пустил под нож за свои четыре года ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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