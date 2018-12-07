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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:10
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:45
(П)жити по новому
от що є і буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:35
С банка лучше денежку выводить особенно юрикам и физикам 200+
Когда американцы введут следующий раунд санкций мало не покажется
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:38
Це все Х.я , пока петя рулит могут как и росбанки так и еврокапиталі пустить под нож , основной аргумент - политикум
никому не верю
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:41
Аргументированно ответили
Сколько это Петя европейцев или укр госов пустил под нож за свои четыре года ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:45
Ukrainian
якщо вважати ВАГ людиною від Петра, то більшу половину БСУ.
ВАГ лише дрібний виконвавець
зробила брудну кроваву заказну справу і засмає на багамах (чи в льондоні)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:45
Re: Сбербанк
Почему ввел ВП за срок менее полгода до віборов ,при этом играл в АТО и ООС всего каких то 4 года и опять же как только ВП , так и пустили первую пыль в глаза . У меня тут будут вклады пока мне оставили кредитку с удобным грейсом и лимитом . Верить в сказки про сверзликвидность это как смотреть ролики в ютубе с Охрименко - пустая трата времени
никому не верю
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:46
Очевидно, что руссиано вливать сюда деньги не будут.
Максимум - конвертировать старые мамкины кредиты в капитал, который потихоньку проедается.
Зарабатывать они и дома не очень-то умеют.
А тут - так тем более.
Поэтому следим за показателями, и эвакуируемся вовремя, кто ещё не сделал этого.
О методах заработка банкиров там:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:49
Ещё раз повторю свой вопрос
Сколько это Петя европейцев или укр госов пустил под нож за свои четыре года ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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