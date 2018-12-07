Почему ввел ВП за срок менее полгода до віборов ,при этом играл в АТО и ООС всего каких то 4 года и опять же как только ВП , так и пустили первую пыль в глаза . У меня тут будут вклады пока мне оставили кредитку с удобным грейсом и лимитом . Верить в сказки про сверзликвидность это как смотреть ролики в ютубе с Охрименко - пустая трата времени
Вам можно Я пишу более таким как Саша с ветки втб который держал в втб все сбережения (больше фонда)свои и родственников; верил говорит группе втб больше чем себе
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Я пишу более таким как Саша с ветки втб который держал в втб все сбережения (больше фонда)свои и родственников; верил говорит группе втб больше чем себе
здесь на форуме и некоторые знатоки все писали про оленей, когда уже 100% было понятно , что через несколько дней будет в втб ва. кстати меня тогда модератор заблокировал за провокацию, что я написал на форуме про ввод в ближ.дни в втб - ва
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Ukrainian написав:Я пишу более таким как Саша с ветки втб который держал в втб все сбережения (больше фонда)свои и родственников; верил говорит группе втб больше чем себе
здесь на форуме и некоторые знатоки все писали про оленей, когда уже 100% было понятно , что через несколько дней будет в втб ва. кстати меня тогда модератор заблокировал за провокацию, что я написал на форуме про ввод в ближ.дни в втб - ва