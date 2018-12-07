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Обслуговування в українських
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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 378
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:53

  sens написав:
  Ukrainian написав:за свои четыре года ?

Почему ввел ВП за срок менее полгода до віборов ,при этом играл в АТО и ООС всего каких то 4 года и опять же как только ВП , так и пустили первую пыль в глаза . У меня тут будут вклады пока мне оставили кредитку с удобным грейсом и лимитом . Верить в сказки про сверзликвидность это как смотреть ролики в ютубе с Охрименко - пустая трата времени

Вам можно
Я пишу более таким как Саша с ветки втб который держал в втб все сбережения (больше фонда)свои и родственников; верил говорит группе втб больше чем себе
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:20

  Ukrainian написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться ни о чем


С банка лучше денежку выводить особенно юрикам и физикам 200+

Когда американцы введут следующий раунд санкций мало не покажется


уже давно пора выводить. а сейчас тем более.
У російських банків в Україні немає майбутнього – сказав голова НБУ.
https://1news.com.ua/ukraine/u-rosiyski ... tnogo.html
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:27

Re: Сбербанк

  Ukrainian написав:Я пишу более таким как Саша с ветки втб который держал в втб все сбережения (больше фонда)свои и родственников; верил говорит группе втб больше чем себе


здесь на форуме и некоторые знатоки все писали про оленей, когда уже 100% было понятно , что через несколько дней будет в втб ва.
кстати меня тогда модератор заблокировал за провокацию, что я написал на форуме про ввод в ближ.дни в втб - ва
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Ukrainian написав:Я пишу более таким как Саша с ветки втб который держал в втб все сбережения (больше фонда)свои и родственников; верил говорит группе втб больше чем себе


здесь на форуме и некоторые знатоки все писали про оленей, когда уже 100% было понятно , что через несколько дней будет в втб ва.
кстати меня тогда модератор заблокировал за провокацию, что я написал на форуме про ввод в ближ.дни в втб - ва


Вам приписали сквернословие или изменника Родины? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Ukrainian написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться ни о чем


С банка лучше денежку выводить особенно юрикам и физикам 200+

Когда американцы введут следующий раунд санкций мало не покажется


уже давно пора выводить. а сейчас тем более.
У російських банків в Україні немає майбутнього – сказав голова НБУ.
https://1news.com.ua/ukraine/u-rosiyski ... tnogo.html


cрочно размещаем копипаст на ветке Проминвестбанка :!:
никому не верю
sens
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