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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 06:40
deneg net написав: Ratatui написав:
В Аваль тоже?
адекватные люди в эту почтово-шарашкину кантору уже давно ни ногой
???
никому не верю
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