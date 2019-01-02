RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Сбербанк

Сбербанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 378
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:10

  Ratatui написав:
В Аваль тоже? :lol:

адекватные люди в эту почтово-шарашкину кантору уже давно ни ногой
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 06:40

  deneg net написав:
  Ratatui написав:
В Аваль тоже? :lol:

адекватные люди в эту почтово-шарашкину кантору уже давно ни ногой
???
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11222
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 644645646647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6462)
03.01.2019 06:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.