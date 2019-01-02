адекватные люди в эту почтово-шарашкину кантору уже давно ни ногой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 22:10
Додано: Чет 03 січ, 2019 06:40
???
никому не верю
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:23
ну ви не рівняйте 100млн та 0,5 млн )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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