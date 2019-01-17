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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:10

  Ratatui написав:
В Аваль тоже? :lol:

адекватные люди в эту почтово-шарашкину кантору уже давно ни ногой
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 06:40

  deneg net написав:
  Ratatui написав:
В Аваль тоже? :lol:

адекватные люди в эту почтово-шарашкину кантору уже давно ни ногой
???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:23

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банку підловили на схемних операціях.
http://finbalance.com.ua/news/NBU-naklav-shtraf-na-Sberbank-u-rozmiri-947-mln-hrn-cherez-sumnivni-operatsi-z-hotivkoyu
і штрафанули.
Ні ногою в Сбєр. :wink:


В Аваль тоже? :lol:


ну ви не рівняйте 100млн та 0,5 млн )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:27

Зі сбер рахунку не віддають гроші без комісії 1%
Що робити?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:31

  Ukrainian написав:Зі сбер рахунку не віддають гроші без комісії 1%
Що робити?

Слід було ...ні ногою в Сбєр.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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