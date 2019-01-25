адекватные люди в эту почтово-шарашкину кантору уже давно ни ногой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 22:10
Додано: Чет 03 січ, 2019 06:40
???
никому не верю
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:23
ну ви не рівняйте 100млн та 0,5 млн )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:27
Зі сбер рахунку не віддають гроші без комісії 1%
Що робити?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:31
Слід було ...ні ногою в Сбєр.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:24
Ukrainian
зазвичай через депозит (найкоротний) можна гідно вийти із будь-якої банки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:08
Re: Сбербанк
Как сейчас платежи ходят у юриков? С корпоративной карты снятие нет ограничений?
Додано: Суб 26 січ, 2019 19:21
за январь был вынос лично у меня валюты,в Киеве проблем не возникло.
никому не верю
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:09
Вчера забрал остатки, обслуживание на уровне. Если бы не история с ВТБ, не уходил бы, наверное.
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