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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:15

  greenozon написав:ВЕРХОВНИЙ СУД ДОЗВОЛИВ КОЛОМОЙСЬКОМУ ЗАБРАТИ ПРОМІНВЕСТБАНК ТА СБЕРБАНК

http://финбаланс.ком.юа/news/Verkhovniy-Sud-dozvoliv-Kolomoyskomu-zabrati-Prominvestbank-ta-Sberbank


надіюсь із тутешньої публіки вже нікого не залишилось?
:!:

Тут швидше банки пу в Україні взяли в заставу поки Мінфін супостата грошенята Ігорю Валерійовичу не віддасть. :)
Ні ногою ...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50

Re: Сбербанк

Интересно, насколько вероятно, что послезавтра введут ВА?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:52

  Сержик написав:Интересно, насколько вероятно, что послезавтра введут ВА?

пока деньги в кассах есть - не введут
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:55

  Сержик написав:Интересно, насколько вероятно, что послезавтра введут ВА?

Немає підстав...але грошенята з банки геть...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:31

  Сержик написав:Интересно, насколько вероятно, что послезавтра введут ВА?

Вероятность нулевая
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:37

Забирал на днях остатки в центральном отделении в Харькове (которое блокировали и закладывали кирпичом некоторое время назад подростки-отморозки). Так вот у них там шла оптимизация площадей - из большого зала съехали, электрики перекидывали какие-то кабеля. Кассы остались там, где и были, а операторов пересадили в небольшой холл. Клиентов можно сказать нет. Честно говоря, давно пора было. Я бы на их месте вообще половину отделений оптимизировал.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15

  ishvara написав:Забирал на днях остатки в центральном отделении в Харькове (которое блокировали и закладывали кирпичом некоторое время назад подростки-отморозки). Так вот у них там шла оптимизация площадей - из большого зала съехали, электрики перекидывали какие-то кабеля. Кассы остались там, где и были, а операторов пересадили в небольшой холл. Клиентов можно сказать нет. Честно говоря, давно пора было. Я бы на их месте вообще половину отделений оптимизировал.
и перевел бы как монобанк в универсал клиентов сбербанка в пиб
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:18

Stringer

пока Титаник не встретил свой Айсберг :twisted: https://finclub.net/news/sberbank-uveli ... d-grn.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:21

Перший кандидат після ВТБ (на мою думку)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:26

  vkladchiik написав:Stringer

пока Титаник не встретил свой Айсберг :twisted: https://finclub.net/news/sberbank-uveli ... d-grn.html

ну по любому - 1 ферваля 2019 ва не было 100% :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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