Тут швидше банки пу в Україні взяли в заставу поки Мінфін супостата грошенята Ігорю Валерійовичу не віддасть.
Ні ногою ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:15
Тут швидше банки пу в Україні взяли в заставу поки Мінфін супостата грошенята Ігорю Валерійовичу не віддасть.
Ні ногою ...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50
Re: Сбербанк
Интересно, насколько вероятно, что послезавтра введут ВА?
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:52
пока деньги в кассах есть - не введут
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:55
Немає підстав...але грошенята з банки геть...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:31
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:37
Забирал на днях остатки в центральном отделении в Харькове (которое блокировали и закладывали кирпичом некоторое время назад подростки-отморозки). Так вот у них там шла оптимизация площадей - из большого зала съехали, электрики перекидывали какие-то кабеля. Кассы остались там, где и были, а операторов пересадили в небольшой холл. Клиентов можно сказать нет. Честно говоря, давно пора было. Я бы на их месте вообще половину отделений оптимизировал.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15
и перевел бы как монобанк в универсал клиентов сбербанка в пиб
никому не верю
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:18
Stringer
пока Титаник не встретил свой Айсберг
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:21
Перший кандидат після ВТБ (на мою думку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:26
ну по любому - 1 ферваля 2019 ва не было 100%
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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