Только сегодня звонил на горячую линию по этому поводу.Сказали комиссия будет,если деньги пролежали менее 60 дней.У вас сколько пролежали на сберегательном?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:55
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55
Сложно что-то разобрать в этой ухвале суда по Бене.Непонятно.Он может в любой момент забрать Сбер,или как?Хотел подержать ещё деньги на сберегательном,теперь даже не знаю...Американцы санкции к российским банкам в виде отключения Свифта так и не применили,хотя грозились...
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