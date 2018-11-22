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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:55

  Ukrainian написав:Зі сбер рахунку не віддають гроші без комісії 1%
Що робити?

Только сегодня звонил на горячую линию по этому поводу.Сказали комиссия будет,если деньги пролежали менее 60 дней.У вас сколько пролежали на сберегательном?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55

Сложно что-то разобрать в этой ухвале суда по Бене.Непонятно.Он может в любой момент забрать Сбер,или как?Хотел подержать ещё деньги на сберегательном,теперь даже не знаю...Американцы санкции к российским банкам в виде отключения Свифта так и не применили,хотя грозились...
Scotch
 
Повідомлень: 521
З нами з: 01.08.10
Подякував: 50 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 03:17

  Scotch написав:
  Ukrainian написав:Зі сбер рахунку не віддають гроші без комісії 1%
Що робити?

Только сегодня звонил на горячую линию по этому поводу.Сказали комиссия будет,если деньги пролежали менее 60 дней.У вас сколько пролежали на сберегательном?

Дата заключения договора: 22.11.2018
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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  #<1 ... 646647648649
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