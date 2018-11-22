Только сегодня звонил на горячую линию по этому поводу.Сказали комиссия будет,если деньги пролежали менее 60 дней.У вас сколько пролежали на сберегательном?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:55
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55
Сложно что-то разобрать в этой ухвале суда по Бене.Непонятно.Он может в любой момент забрать Сбер,или как?Хотел подержать ещё деньги на сберегательном,теперь даже не знаю...Американцы санкции к российским банкам в виде отключения Свифта так и не применили,хотя грозились...
Додано: Пон 11 лют, 2019 03:17
Дата заключения договора: 22.11.2018
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:49
Забрав сьогодні без комісії з ощадного депозиту, дійсно якщо пролежали більше 60 днів то немає комісії
Почали брати плату (кілька місяців не знімали) і вона зросте до 20 грн в міс з 15 зараз
Залишилось пару тис грн на нерозривному депо
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:51
Re: Сбербанк
Навіть не уявляю хто із форумчан ще тут може депозитувати...
ризик (політичний) захмарний (після ру-банку ВТБ, який поклали власне по цій причині)
всі показники негативниі (віддік депозитів ФО, ЮО і тд)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:11
Ні ногою в Сбєр.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:39
Re: Сбербанк
та ще й кредити вид Альфы пропонуе, не дуже схоже що збираеться пiти
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:08
Re: Сбербанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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