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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:55

  Ukrainian написав:Зі сбер рахунку не віддають гроші без комісії 1%
Що робити?

Только сегодня звонил на горячую линию по этому поводу.Сказали комиссия будет,если деньги пролежали менее 60 дней.У вас сколько пролежали на сберегательном?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:55

Сложно что-то разобрать в этой ухвале суда по Бене.Непонятно.Он может в любой момент забрать Сбер,или как?Хотел подержать ещё деньги на сберегательном,теперь даже не знаю...Американцы санкции к российским банкам в виде отключения Свифта так и не применили,хотя грозились...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 03:17

  Scotch написав:
  Ukrainian написав:Зі сбер рахунку не віддають гроші без комісії 1%
Що робити?

Только сегодня звонил на горячую линию по этому поводу.Сказали комиссия будет,если деньги пролежали менее 60 дней.У вас сколько пролежали на сберегательном?

Дата заключения договора: 22.11.2018
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:49

Забрав сьогодні без комісії з ощадного депозиту, дійсно якщо пролежали більше 60 днів то немає комісії
Почали брати плату (кілька місяців не знімали) і вона зросте до 20 грн в міс з 15 зараз

Залишилось пару тис грн на нерозривному депо
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:51

Re: Сбербанк

  Ukrainian написав:Почали брати плату (кілька місяців не знімали) і вона зросте до 20 грн в міс


Навіть не уявляю хто із форумчан ще тут може депозитувати...

ризик (політичний) захмарний (після ру-банку ВТБ, який поклали власне по цій причині)
всі показники негативниі (віддік депозитів ФО, ЮО і тд)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:11

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Почали брати плату (кілька місяців не знімали) і вона зросте до 20 грн в міс


Навіть не уявляю хто із форумчан ще тут може депозитувати...

ризик (політичний) захмарний (після ру-банку ВТБ, який поклали власне по цій причині)
всі показники негативниі (віддік депозитів ФО, ЮО і тд)

Ні ногою в Сбєр.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:39

Re: Сбербанк

08.02.2019
АТ «СБЕРБАНК» збільшив статутний капітал
АТ «СБЕРБАНК» інформує про те, що відповідно до прийнятого раніше акціонером банку рішенням АТ «СБЕРБАНК» збільшив статутний капітал на 3 300 млн гривень - до 24 065 млн гривень.

В результаті АТ «СБЕРБАНК» сформував додаткові резерви під кредити, а також збільшив достатність капіталу. Показник Н2 виріс до 33,2%.

та ще й кредити вид Альфы пропонуе, не дуже схоже що збираеться пiти
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:08

Re: Сбербанк

  Basilio2020 написав:не дуже схоже що збираеться пiти

Підримуєте цю банку?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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