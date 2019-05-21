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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 12:12

валютні ставки сильно вниз
від вчора

https://www.sberbank.ua/upload/file/let ... 19_ukr.pdf
дійсно нема тут що робити..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 15:36

  greenozon написав:валютні ставки сильно вниз
від вчора

https://www.sberbank.ua/upload/file/let ... 19_ukr.pdf
дійсно нема тут що робити..

Ні ногою в банку супостата...із Сбєра геть.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 17:15

  greenozon написав:валютні ставки сильно вниз
від вчора

https://www.sberbank.ua/upload/file/let ... 19_ukr.pdf
дійсно нема тут що робити..

Ну да,как и в ПИБ,не успел ВТБ пойти по цивилизованному пути
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 06:21

ЧИСТО ПОРЖАТЬ

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:валютні ставки сильно вниз
від вчора

https://www.sberbank.ua/upload/file/let ... 19_ukr.pdf
дійсно нема тут що робити..

Ні ногою в банку супостата...із Сбєра геть.

А они убрали 0,5% за снятие валютного депозита ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:44

Вчера в отделении банка мной было произведено пополнение карты через банкомат. Деньги на карту зачислены не были. Звоню на горячую линию. Работники банка представляться отказываются, решать вопрос отказываются. Зафиксированы 3 моих обращения: №1-23039625671, 1-23039814943, 1-23040926945.
Считаю это экстренной ситуацией поэтому вправе рассчитывать на экстренные меры банка по выполнению обязательств перед своим вкладчиком. В телефонном режиме мне сообщили, что будут разбираться с проблемой в течении 20 дней. Банковские работники должны понимать, что такое 20 дней, особенно если речь идёт о просрочке платежа. Что такое штрафные санкции и упущенная прибыль банку тоже должны быть известны. На данный момент банк не выполнил свои обязательства передо мной как клиентом.
Сегодня мне прислали сообщение по вайберу: что срок расследования до 90 дней!!! И порекомендовали:«Для решения вопроса рекомендуем вам обратиться с письменной претензией в банк, в котором вы получили карту. В претензии необходимо подробно сообщить обстоятельства возникновения ситуации, место события и указать номер карты».
Вот так работники банка разбираются с ситуацией, произошедшей по их вине — посылают тебя в отделение, где была выписана карта, затем в другое отделение где не работает банкомат, который они же обслуживают. Тем временем 90 дней будут пользоваться вашими деньгами, причем абсолютно бесплатно.
Вот такие "специалисты" работают в этом банке!
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:38

  хуторянка написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:валютні ставки сильно вниз
від вчора

https://www.sberbank.ua/upload/file/let ... 19_ukr.pdf
дійсно нема тут що робити..

Ні ногою в банку супостата...із Сбєра геть.

А они убрали 0,5% за снятие валютного депозита ?


начебто, зі строкових депозитів завжди було 0%, це з ощадного рахунку була комісія
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:40

  greenozon написав:валютні ставки сильно вниз
від вчора

https://www.sberbank.ua/upload/file/let ... 19_ukr.pdf
дійсно нема тут що робити..


ще залишився вхідний P2P під 0% і вихідний СЕП за 5 грн до 150к (правда, 20 грн / міс ще треба за рахунок)
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:17

Re: Сбербанк

  Basilio2020 написав:ще залишився вхідний P2P під 0% і вихідний СЕП за 5 грн до 150к (правда, 20 грн / міс ще треба за рахунок)

Вихідного СЕПа за 5 грн. не буде з 27.05.2019
https://ua.sberbank.ua/info_client/view/363/
Повідомляємо вам, що з 27.05.2019 року вступають в дію зміни до Тарифів комісійної винагороди по банківським операціям і послугам для фізичних осіб щодо:
4) Комісії за переказ з поточного рахунку в системі "Сбербанк Онл@йн" на рахунки інших одержувачів за межами Банку- 0,1 % (min 5 грн - max 500 грн)
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за останні місяці Сбєр дуже "пакращує" умови в своїх тарифах, для прикладу -

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greenozon
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