Додано: П'ят 19 кві, 2019 11:44

Вчера в отделении банка мной было произведено пополнение карты через банкомат. Деньги на карту зачислены не были. Звоню на горячую линию. Работники банка представляться отказываются, решать вопрос отказываются. Зафиксированы 3 моих обращения: №1-23039625671, 1-23039814943, 1-23040926945.

Считаю это экстренной ситуацией поэтому вправе рассчитывать на экстренные меры банка по выполнению обязательств перед своим вкладчиком. В телефонном режиме мне сообщили, что будут разбираться с проблемой в течении 20 дней. Банковские работники должны понимать, что такое 20 дней, особенно если речь идёт о просрочке платежа. Что такое штрафные санкции и упущенная прибыль банку тоже должны быть известны. На данный момент банк не выполнил свои обязательства передо мной как клиентом.

Сегодня мне прислали сообщение по вайберу: что срок расследования до 90 дней!!! И порекомендовали:«Для решения вопроса рекомендуем вам обратиться с письменной претензией в банк, в котором вы получили карту. В претензии необходимо подробно сообщить обстоятельства возникновения ситуации, место события и указать номер карты».

Вот так работники банка разбираются с ситуацией, произошедшей по их вине — посылают тебя в отделение, где была выписана карта, затем в другое отделение где не работает банкомат, который они же обслуживают. Тем временем 90 дней будут пользоваться вашими деньгами, причем абсолютно бесплатно.

Вот такие "специалисты" работают в этом банке!