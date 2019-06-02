це ще не 0,5 - 1, але вже менш цікаво
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:05
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:25
Депо ставки вниз
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 03.06.2019 року вступають в дію зміни процентних ставок за строковими вкладами та вкладом до запитання для фізичних осіб. З новими процентними ставками можна ознайомитись за посиланням.
Також інформуємо, що АТ «СБЕРБАНК» з 03.06.2019 року призупиняє прийом нових вкладів в банківських металах для фізичних осіб. По вкладу «Золотий дитячий» при продовженні строку дії вкладу ставка буде встановлена у розмірі 0,01%.
https://ua.sberbank.ua/upload/file/letter_a4_deposits_03_06_2019_ukr_(1).pdf
+50грн !
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:32
"Ощадний" 13% від 100 000 привабливо, якби курс не скакав
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