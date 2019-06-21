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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:05

  Wolfenstein написав:4) Комісії за переказ з поточного рахунку в системі "Сбербанк Онл@йн" на рахунки інших одержувачів за межами Банку- 0,1 % (min 5 грн - max 500 грн)


це ще не 0,5 - 1, але вже менш цікаво
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:25

Депо ставки вниз

Шановні клієнти!

Інформуємо вас, що з 03.06.2019 року вступають в дію зміни процентних ставок за строковими вкладами та вкладом до запитання для фізичних осіб. З новими процентними ставками можна ознайомитись за посиланням.

Також інформуємо, що АТ «СБЕРБАНК» з 03.06.2019 року призупиняє прийом нових вкладів в банківських металах для фізичних осіб. По вкладу «Золотий дитячий» при продовженні строку дії вкладу ставка буде встановлена у розмірі 0,01%.

https://ua.sberbank.ua/upload/file/letter_a4_deposits_03_06_2019_ukr_(1).pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:32



"Ощадний" 13% від 100 000 привабливо, якби курс не скакав
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 20:48

По-моему, Сбербанк - единственный банк, где ты заходишь в он-лайн приложение просто по логину/паролю без подверждающего кода или звонка на телефон.
Немудрено, что у них возникают проблемы с воровством с карт (правда по другой причине).
Но и тут будут. У меня есть немного гривни на счету, но вот как-то боязно за нее с таким подходом.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 20:53

Burton_Hover
не єдиний
є й інші банки що пускають в ІБ по логіну-паролю
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:56

  Burton_Hover написав:По-моему, Сбербанк - единственный банк, где ты заходишь в он-лайн приложение просто по логину/паролю без подверждающего кода или звонка на телефон.
Немудрено, что у них возникают проблемы с воровством с карт (правда по другой причине).
Но и тут будут. У меня есть немного гривни на счету, но вот как-то боязно за нее с таким подходом.

Ні ногою в Сбєр...з банки геть.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:17

сбербанк капут
сайт пропав

http://prntscr.com/o4y2r3
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