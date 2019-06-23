це ще не 0,5 - 1, але вже менш цікаво
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:05
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:25
Депо ставки вниз
Шановні клієнти!
Інформуємо вас, що з 03.06.2019 року вступають в дію зміни процентних ставок за строковими вкладами та вкладом до запитання для фізичних осіб. З новими процентними ставками можна ознайомитись за посиланням.
Також інформуємо, що АТ «СБЕРБАНК» з 03.06.2019 року призупиняє прийом нових вкладів в банківських металах для фізичних осіб. По вкладу «Золотий дитячий» при продовженні строку дії вкладу ставка буде встановлена у розмірі 0,01%.
https://ua.sberbank.ua/upload/file/letter_a4_deposits_03_06_2019_ukr_(1).pdf
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:32
"Ощадний" 13% від 100 000 привабливо, якби курс не скакав
Додано: Вів 04 чер, 2019 20:48
По-моему, Сбербанк - единственный банк, где ты заходишь в он-лайн приложение просто по логину/паролю без подверждающего кода или звонка на телефон.
Немудрено, что у них возникают проблемы с воровством с карт (правда по другой причине).
Но и тут будут. У меня есть немного гривни на счету, но вот как-то боязно за нее с таким подходом.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Вів 04 чер, 2019 20:53
Burton_Hover
не єдиний
є й інші банки що пускають в ІБ по логіну-паролю
Додано: Сер 05 чер, 2019 12:56
Ні ногою в Сбєр...з банки геть.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:17
сбербанк капут
сайт пропав
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:47
він у них повільний і так, ще не прокинувся
|