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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 12:49
по валюті вже майже єуропейські ставки в сбєрі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:37
Да,ставки упали просто до неприличия,ниже чем в Райффайзене.Это,кстати,может быть сигналом,что банк готовится на выход,клиенты,мол,не нужны...
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:39
Пока работает кредитка с грейсом и лимитом в отличии от ПИБ,дела стабильно плохо
никому не верю
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