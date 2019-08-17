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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 12:49
по валюті вже майже єуропейські ставки в сбєрі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:37
Да,ставки упали просто до неприличия,ниже чем в Райффайзене.Это,кстати,может быть сигналом,что банк готовится на выход,клиенты,мол,не нужны...
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:39
Пока работает кредитка с грейсом и лимитом в отличии от ПИБ,дела стабильно плохо
никому не верю
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:28
щось каламутне: ввели пакет "Золотий", а умови гірші ніж у "Універсального": всього одна карта, а не дві в різних валютах, хоча річне обслуговування вийде на 30 грн дешевше.
...подивимося що запропонують після завершення терміну дії карти Універсального
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:59
ставки ще вниз (докуда? )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 18 сер, 2019 05:48
Выход по р2р с карты без комиссии,на сберсчете свыше 100к под 13%,на покупку в онлайн банках онлайн валюты хватает,так как глобус,форвард и Скай уже буйки в виде 200к
никому не верю
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