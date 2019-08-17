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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 12:49

по валюті вже майже єуропейські ставки в сбєрі :)


https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/lett ... 019_ukr_(1).pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:37

Да,ставки упали просто до неприличия,ниже чем в Райффайзене.Это,кстати,может быть сигналом,что банк готовится на выход,клиенты,мол,не нужны...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:39

  Scotch написав:Да,ставки упали просто до неприличия,ниже чем в Райффайзене.Это,кстати,может быть сигналом,что банк готовится на выход,клиенты,мол,не нужны...

Пока работает кредитка с грейсом и лимитом в отличии от ПИБ,дела стабильно плохо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:28

  Scotch написав:Да,ставки упали просто до неприличия,ниже чем в Райффайзене.Это,кстати,может быть сигналом,что банк готовится на выход,клиенты,мол,не нужны...


щось каламутне: ввели пакет "Золотий", а умови гірші ніж у "Універсального": всього одна карта, а не дві в різних валютах, хоча річне обслуговування вийде на 30 грн дешевше.

...подивимося що запропонують після завершення терміну дії карти Універсального
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:59

ставки ще вниз (докуда? :))

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/lett ... 019_ukr_(1).pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 05:48

  greenozon написав:ставки ще вниз (докуда? :))

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/lett ... 019_ukr_(1).pdf

Выход по р2р с карты без комиссии,на сберсчете свыше 100к под 13%,на покупку в онлайн банках онлайн валюты хватает,так как глобус,форвард и Скай уже буйки в виде 200к
никому не верю
sens
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