Додано: Чет 17 жов, 2019 14:25

В то же время он отклонил доводы, что конечным владельцем акций "Сбербанка России" является РФ

Суд отменил арест акций "дочки" "Сбербанка России"«Суд принял доводы истца, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции "Сбербанка Украины" принадлежат "Сбербанку России", а не Российской Федерации..»