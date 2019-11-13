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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 12:49
по валюті вже майже єуропейські ставки в сбєрі
+50грн !
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Додано: Суб 03 сер, 2019 19:37
Да,ставки упали просто до неприличия,ниже чем в Райффайзене.Это,кстати,может быть сигналом,что банк готовится на выход,клиенты,мол,не нужны...
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:39
Пока работает кредитка с грейсом и лимитом в отличии от ПИБ,дела стабильно плохо
никому не верю
Додано: Пон 05 сер, 2019 09:28
щось каламутне: ввели пакет "Золотий", а умови гірші ніж у "Універсального": всього одна карта, а не дві в різних валютах, хоча річне обслуговування вийде на 30 грн дешевше.
...подивимося що запропонують після завершення терміну дії карти Універсального
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:59
ставки ще вниз (докуда? )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 18 сер, 2019 05:48
Выход по р2р с карты без комиссии,на сберсчете свыше 100к под 13%,на покупку в онлайн банках онлайн валюты хватает,так как глобус,форвард и Скай уже буйки в виде 200к
никому не верю
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:25
Суд отменил арест акций "дочки" "Сбербанка России"
Суд обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест со 100% акций Сбербанка
"Суд признает обоснованными доводы истца о том, что истец ОАО «Сбербанк России» не является должником по арбитражному решению, а акции, эмитированные АО «Сбербанк», принадлежащие истцу ОАО «Сбербанк России» на праве собственности, не являются собственностью Российской Федерации, а потому, как обоснованно указал Верховный Суд (пп. 98, 119, 120 постановления Верховного Суда от 25.01.2019 по делу №796/165/18), такие акции не подлежат аресту в целях исполнения арбитражного решения.
Суд отклоняет доводы ответчика о том, что исходя из структуры собственности истца, конечный (фактический) владелец простых именных акций эмитента АО «Сбербанк» - Российская Федерация, что является основанием для отказа ответчика во внесении в систему депозитарного учета информации об отмене арестов по этим ценным бумагам или ограничений по счету в ценных бумагах истца."
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:04
Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:18
А зачем?
никому не верю
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:27
Шоб нікому не продалися.
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