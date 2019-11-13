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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?

А зачем?

Шоб нікому не продалися.

А дедяша на что?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4182
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 284 раз.
 
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  #<1 ... 651652653654
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