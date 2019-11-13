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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:35
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?
А зачем?
Шоб нікому не продалися.
А дедяша на что?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 05:48
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?
А зачем?
Шоб нікому не продалися.
как и в ПУМБ держу гривночку на сберсчете,тут по моим остаткам предлагают 13%
никому не верю
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