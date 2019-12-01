А дедяша на что?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:35
Додано: Чет 14 лис, 2019 05:48
как и в ПУМБ держу гривночку на сберсчете,тут по моим остаткам предлагают 13%
никому не верю
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54
валюта (дол, євро) 0.01
ура!
Додано: Вів 31 гру, 2019 19:07
причем что срочный,что бессрочный,зато в гривне все стабильно,на уровне 10%
никому не верю
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:52
валюта там же (в тамбурі)
Додано: Суб 15 лют, 2020 07:55
Смакуємо сбербанк у гривні. Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх-в минулому році забирав після довгоочікуваного траншу від Фонду і був здивований,бо валюта була як нова і рік 2013 та 2015
никому не верю
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:24
Re: Сбербанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:39
Re: Сбербанк
100%
по валюті вийшов на рівень укрсибу і інших закорд дочок.
значить валюти вагон і телєжка і їм вона не треба.
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