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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?

А зачем?

Шоб нікому не продалися.

А дедяша на что?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 05:48

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?

А зачем?

Шоб нікому не продалися.
как и в ПУМБ держу гривночку на сберсчете,тут по моим остаткам предлагают 13%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54

валюта (дол, євро) 0.01
ура! :)

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stav ... os_b_19_(1).12.2019_.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:07

  greenozon написав:валюта (дол, євро) 0.01
ура! :)

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stav ... os_b_19_(1).12.2019_.pdf
причем что срочный,что бессрочный,зато в гривне все стабильно,на уровне 10%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:52

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stav ... os_b_21_(1).01.2020_.pdf

валюта там же (в тамбурі) :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 07:55

  greenozon написав:https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stavki_za_depozitami_dlya_f_z_os_b_21_(1).01.2020_.pdf

валюта там же (в тамбурі) :)

Смакуємо сбербанк у гривні. Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх-в минулому році забирав після довгоочікуваного траншу від Фонду і був здивований,бо валюта була як нова і рік 2013 та 2015
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:24

Re: Сбербанк

  sens написав:Смакуємо сбербанк у гривні.

Ні ногою в Сбєр.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:39

Re: Сбербанк

  sens написав:Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх


100%
по валюті вийшов на рівень укрсибу і інших закорд дочок.
значить валюти вагон і телєжка і їм вона не треба.
+50грн !
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greenozon
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