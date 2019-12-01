Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:35
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?
А зачем?
Шоб нікому не продалися.
А дедяша на что?
guntherhouse777
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Додано: Чет 14 лис, 2019 05:48
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Як з санкціями проти банки супостата пу...коли ПреЗЕдент продовжить?
А зачем?
Шоб нікому не продалися.
как и в ПУМБ держу гривночку на сберсчете,тут по моим остаткам предлагают 13%
никому не верю
sens
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Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54
greenozon
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Додано: Вів 31 гру, 2019 19:07
причем что срочный,что бессрочный,зато в гривне все стабильно,на уровне 10%
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:52
greenozon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 07:55
greenozon написав:
https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stavki_za_depozitami_dlya_f_z_os_b_21_(1).01.2020_.pdf
валюта там же (в тамбурі)
Смакуємо сбербанк у гривні. Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх-в минулому році забирав після довгоочікуваного траншу від Фонду і був здивований,бо валюта була як нова і рік 2013 та 2015
никому не верю
sens
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:39
sens написав:
Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх
100%
по валюті вийшов на рівень укрсибу і інших закорд дочок.
значить валюти вагон і телєжка і їм вона не треба.
greenozon
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:16
Додамо, що “приватівці” в рамках стягнення боргу з РФ претендують не лише на Промінвестбанк, але і Сбербанк.
http://finbalance.com.ua/news/oshchadbank-konkuru-z-kolomoyskim-za-prominvestbank-i-sberbank
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 27 лют, 2020 00:08
sens написав: greenozon написав:
https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stavki_za_depozitami_dlya_f_z_os_b_21_(1).01.2020_.pdf
валюта там же (в тамбурі)
Смакуємо сбербанк у гривні. Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх-в минулому році забирав після довгоочікуваного траншу від Фонду і був здивований,бо валюта була як нова і рік 2013 та 2015
А что там смаковать? С лояльностью всего 12% с трудом.
candidat
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