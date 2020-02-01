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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 06:40

  sens написав:
  candidat написав:
  sens написав:Смакуємо сбербанк у гривні. Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх-в минулому році забирав після довгоочікуваного траншу від Фонду і був здивований,бо валюта була як нова і рік 2013 та 2015

А что там смаковать? С лояльностью всего 12% с трудом.

Якщо грошей багато то є два варіанта або строк і більше Фонду,чи вільний депозит і знімай постійно.

Так депозитные ставки низкие. Даже при том, что кругом ставки попадали, но есть же больше,чем 12%. Разве что денег настолько много, что во всех банках, где больше 12%, уже заложено под Фонд.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:38

Re: Сбербанк

  candidat написав:Так депозитные ставки низкие.

банк і надалі знижує %
цього разу для бізнесу

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stav ... nesu_26_(1).02.2020_.pdf

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stavki_za_depozitami_dlya_b_znesu_26_(1).02.2020_.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 09:12

Панове,
Подскажите сколько Сбербанк берет коммиса если безналом пополнить зарплатную карточку Сбербанка с карты/счета другого банка Украины?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 21:25

  Andey написав:Панове,
Подскажите сколько Сбербанк берет коммиса если безналом пополнить зарплатную карточку Сбербанка с карты/счета другого банка Украины?

Уточните в каком пакете обслуживается карта. Если в одном из старых, то 1%, если в новых, то 0% (кроме карты для выплат - там 1%)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 04:15

  greenozon написав:
  candidat написав:Так депозитные ставки низкие.

банк і надалі знижує %
цього разу для бізнесу

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stav ... nesu_26_(1).02.2020_.pdf

https://ua.sbrf.com.ua/upload/file/stavki_za_depozitami_dlya_b_znesu_26_(1).02.2020_.pdf

Непонятно, кому нужны такие ставки? Инфляция 0,5% в месяц съедает все наваренное.
candidat
 
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