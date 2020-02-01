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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2020 06:40
sens написав: candidat написав: sens написав:
Смакуємо сбербанк у гривні. Насправді у цього банка гуталіна ( долар та євро ) хватить на всіх-в минулому році забирав після довгоочікуваного траншу від Фонду і був здивований,бо валюта була як нова і рік 2013 та 2015
А что там смаковать? С лояльностью всего 12% с трудом.
Якщо грошей багато то є два варіанта або строк і більше Фонду,чи вільний депозит і знімай постійно.
Так депозитные ставки низкие. Даже при том, что кругом ставки попадали, но есть же больше,чем 12%. Разве что денег настолько много, что во всех банках, где больше 12%, уже заложено под Фонд.
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candidat
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:38
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greenozon
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Додано: Суб 29 лют, 2020 09:12
Панове,
Подскажите сколько Сбербанк берет коммиса если безналом пополнить зарплатную карточку Сбербанка с карты/счета другого банка Украины?
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Andey
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Додано: Суб 29 лют, 2020 21:25
Andey написав:
Панове,
Подскажите сколько Сбербанк берет коммиса если безналом пополнить зарплатную карточку Сбербанка с карты/счета другого банка Украины?
Уточните в каком пакете обслуживается карта. Если в одном из старых, то 1%, если в новых, то 0% (кроме карты для выплат - там 1%)
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Wolfenstein
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Додано: Вів 10 бер, 2020 04:15
Непонятно, кому нужны такие ставки? Инфляция 0,5% в месяц съедает все наваренное.
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candidat
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:05
candidat написав:
Непонятно, кому нужны такие ставки?
МВФу нужны, они на разнице 5-6% могут жить на широкую ногу за счет низких для пересичного нарида.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:24
ukrprom2014 написав: candidat написав:
Непонятно, кому нужны такие ставки?
МВФу нужны, они на разнице 5-6% могут жить на широкую ногу за счет низких для пересичного нарида.
Ні ногою в Сбєр...з банки супостата пу геть.
супостат он малює для себе президенство в Московії до 2036 року.
Ох і намучиться нарід Неньки України з цим сатрапом.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:12
норм банк!
усі в СбЄрбанк на пікнічки!
0.00001% в рік
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greenozon
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