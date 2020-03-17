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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:21

Re: Сбербанк

  serg1974 написав:В отделении мне рассказали про 3% комиссию, которую ввели сегодня после обеда. На снятие наличных долларов в кассе, со своего счёта. Слышал кто-нибудь такое ?
Все адекватные люди уже давно забрали валюту со Сбера, т.к. нечего там ловить + политические риски и пусть хоть 50% комиссии вводят для неадекватов, они нашли друг друга
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:14

  velvet написав:
  serg1974 написав:В отделении мне рассказали про 3% комиссию, которую ввели сегодня после обеда. На снятие наличных долларов в кассе, со своего счёта. Слышал кто-нибудь такое ?
Все адекватные люди уже давно забрали валюту со Сбера, т.к. нечего там ловить + политические риски и пусть хоть 50% комиссии вводят для неадекватов, они нашли друг друга

Щось таке чудити в ВТБ перед банкруцтвом...невже і тут почалось?
По суті останній банк супостата пу в Неньці Україні.
Ні ногою в Сбєр...з банки геть.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:04

Усі в Сбєр!!!!!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:17

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:
  serg1974 написав:В отделении мне рассказали про 3% комиссию, которую ввели сегодня после обеда. На снятие наличных долларов в кассе, со своего счёта. Слышал кто-нибудь такое ?
Все адекватные люди уже давно забрали валюту со Сбера, т.к. нечего там ловить + политические риски и пусть хоть 50% комиссии вводят для неадекватов, они нашли друг друга

Щось таке чудити в ВТБ перед банкруцтвом...невже і тут почалось?
По суті останній банк супостата пу в Неньці Україні.
Ні ногою в Сбєр...з банки геть.


з банки геть, але в тарифах нічого такого не простежується, враження що навпаки знизилося, хоча там хитро - з карти видача безкоштовна, а з рахунку 1% як і було


https://www.sbrf.com.ua/info_client/view/403/
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:14

Re: Сбербанк

Как у банка с выдачей наличных в банкоматах
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