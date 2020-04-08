Все адекватные люди уже давно забрали валюту со Сбера, т.к. нечего там ловить + политические риски и пусть хоть 50% комиссии вводят для неадекватов, они нашли друг друга
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:21
Re: Сбербанк
Все адекватные люди уже давно забрали валюту со Сбера, т.к. нечего там ловить + политические риски и пусть хоть 50% комиссии вводят для неадекватов, они нашли друг друга
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:14
Щось таке чудити в ВТБ перед банкруцтвом...невже і тут почалось?
По суті останній банк супостата пу в Неньці Україні.
Ні ногою в Сбєр...з банки геть.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:04
Усі в Сбєр!!!!!!!!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:17
з банки геть, але в тарифах нічого такого не простежується, враження що навпаки знизилося, хоча там хитро - з карти видача безкоштовна, а з рахунку 1% як і було
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:14
Re: Сбербанк
Как у банка с выдачей наличных в банкоматах
Додано: Чет 19 бер, 2020 10:11
Сегодня утром есть, но очереди к банкоматам.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:23
Сбєр перший закумекав замутити макаронавірусну страхівочку!
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