З банки геть. А уряд Московії може віддати банку вуйцю Бєні...за те шо вкрав у нього в Криму?
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причина, конечно, еще более высосаная, чем для ВТБ, но сам Сбер давно сокращает отделения, видимо, выбрали такую форму для сохранения лица
Катерина вже давно сказала що банки супостата пу в УКраїні не мають перспектив. Щось змінилось?
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