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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 379
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:56

  nozorrog написав:НБУ відправить Сбербанк на примусову ліквідацію

https://thepage.ua/ua/news/sberbank-v-u ... likviduyut

З банки геть.
А уряд Московії може віддати банку вуйцю Бєні...за те шо вкрав у нього в Криму?
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:37

  nozorrog написав:НБУ відправить Сбербанк на примусову ліквідацію

https://thepage.ua/ua/news/sberbank-v-u ... likviduyut


похоже, нашли вариант формулировки )

причина, конечно, еще более высосаная, чем для ВТБ, но сам Сбер давно сокращает отделения, видимо, выбрали такую форму для сохранения лица
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:36

  cohan написав:
  nozorrog написав:НБУ відправить Сбербанк на примусову ліквідацію

https://thepage.ua/ua/news/sberbank-v-u ... likviduyut


похоже, нашли вариант формулировки )

причина, конечно, еще более высосаная, чем для ВТБ, но сам Сбер давно сокращает отделения, видимо, выбрали такую форму для сохранения лица

Катерина вже давно сказала що банки супостата пу в УКраїні не мають перспектив.
Щось змінилось?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:55

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  nozorrog написав:НБУ відправить Сбербанк на примусову ліквідацію

https://thepage.ua/ua/news/sberbank-v-u ... likviduyut


похоже, нашли вариант формулировки )

причина, конечно, еще более высосаная, чем для ВТБ, но сам Сбер давно сокращает отделения, видимо, выбрали такую форму для сохранения лица

Катерина вже давно сказала що банки супостата пу в УКраїні не мають перспектив.
Щось змінилось?


сказала, но БМу протекцию оказывала
и Сбер с продажей сколько мусолят
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:04

Re: Сбербанк

  cohan написав:сказала, но БМу протекцию оказывала

Це лише слухи.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:49

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:сказала, но БМу протекцию оказывала

Це лише слухи.

Хіба про ліквідацію не слухи???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:23

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:сказала, но БМу протекцию оказывала

Це лише слухи.

Хіба про ліквідацію не слухи???

Таких слухів не чув.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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