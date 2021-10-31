тут разве что элитные пакеты по акции 50%, когда она бывает (а бывает редко) интересны... и то - полно альтернатив
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:14
тут разве что элитные пакеты по акции 50%, когда она бывает (а бывает редко) интересны... и то - полно альтернатив
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:18
Вуха супостата пу не заховати
Підсунули свиню Пороху.
Шо міжнародний резервний банк шо міжнародний інвестиційний банк...ніхто ж не буде розбиратися.
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:49
хитер бобер
так и учредителей поменяют
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:14
"Жму руку, обнимаю"
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