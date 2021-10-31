RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Сбербанк

Сбербанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 380
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
89
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:14

  sens написав:НАЗВА ДЕПОЗИТУСУМА В КІНЦІ СТРОКУВАША СТАВКА
Депозит без поповнення
1040 140.33 ₴
Дохід 40 140.33 ₴
5%
Стандартна 5%
Депозит з поповненням
1036 126.29 ₴
Дохід 36 126.29 ₴
4.5%
Стандартна 4.5%
Ощадний рахунок
1032 112.26 ₴
Дохід 32 112.26 ₴
4%
Стандартна 4%


тут разве что элитные пакеты по акции 50%, когда она бывает (а бывает редко) интересны... и то - полно альтернатив
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2775
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:18

Вуха супостата пу не заховати
https://finbalance.com.ua/news/ukranska-dochka-sberbanku-zminyu-nazvu-na-mizhnarodniy-rezervniy-bank
Підсунули свиню Пороху.
Шо міжнародний резервний банк шо міжнародний інвестиційний банк...ніхто ж не буде розбиратися. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37988
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:49

  Квесторе_поверніться написав:Вуха супостата пу не заховати
https://finbalance.com.ua/news/ukranska-dochka-sberbanku-zminyu-nazvu-na-mizhnarodniy-rezervniy-bank
Підсунули свиню Пороху.
Шо міжнародний резервний банк шо міжнародний інвестиційний банк...ніхто ж не буде розбиратися. :)


хитер бобер
так и учредителей поменяют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2775
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:14

  Квесторе_поверніться написав:Вуха супостата пу не заховати
https://finbalance.com.ua/news/ukranska-dochka-sberbanku-zminyu-nazvu-na-mizhnarodniy-rezervniy-bank
Підсунули свиню Пороху.
Шо міжнародний резервний банк шо міжнародний інвестиційний банк...ніхто ж не буде розбиратися. :)

"Жму руку, обнимаю" :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15483
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8600 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 660661662663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.