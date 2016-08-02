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Обналичить или обменять
электронные деньги WebMoney и пр.

Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:39

Re: Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр

Продаю на постоянной основе WMZ,WMR,крупные суммы-Одесса,Днепр,Запорожье
https://flashcash.online/

Также продаю криптовалюты,WEX-коды
http://crypto.flashcash.online/
Контакты через сайт
FlashCashOnline
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:32

Яндекс.Деньги

Продам до 48000 Яндекс.Денег по 0,42 грн./р.
Предоплата или встреча в Киеве.
chernyuk
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:45

Продажа Web Money (WMZ) за наличный CASH (1 к 1)

Продаем на постоянной основе Web Money WMZ за наличный CASH.
------------
WM - (1 к 1), при объемах, наша доплата (0.5-1%).

Контакт для связи:
+380973745405 (работаем с пн по пт), график работы: с 10 до 20:00.
wcb_media_group
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:09

  wcb_media_group написав:Продаем на постоянной основе Web Money WMZ за наличный CASH.
------------
WM - (1 к 1), при объемах, наша доплата (0.5-1%).

Контакт для связи:
+380973745405 (работаем с пн по пт), график работы: с 10 до 20:00.

город?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:44

Продажа Web Money (WMZ) за наличный CASH (1 к 1)

Vint
Киев.
wcb_media_group
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:21

Народ! Смотрите, что творится: WMU на гривну меняют практически по курсу 2:1.
Паника - страшная сила...

А на бирже WMU на WMZ уже курс 39-40...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:04

Паника - страшная сила. Судя по тому, что пишут в Интернет - конфеты Рошен не покупают, потому решили их использовать в качестве денежных единиц, а поскольку спроса нет - решили поставить палки в колеса другим платежным системам. Шутки шутками, а маразма как всегда хватает, "бей своих чтобы чужие боялись".

Думаю, что на днях уже курс вернется на старые значения, а единственное что изменится - комиссия на вывод вырастет. Точно то же что было год назад когда в РФ заблокировали вывод WMR, то же что было в 2013 когда Янукович уже пытался прибрать к рукам Webmoney.

P.S. мне можно писать в ЛС или на slax_linux (с0бака) bigmir.net по вопросам обмена WMZ на нал в Одессе при личной встрече.
vitaly_od
 
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