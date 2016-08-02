Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр.

Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:04

Паника - страшная сила. Судя по тому, что пишут в Интернет - конфеты Рошен не покупают, потому решили их использовать в качестве денежных единиц, а поскольку спроса нет - решили поставить палки в колеса другим платежным системам. Шутки шутками, а маразма как всегда хватает, "бей своих чтобы чужие боялись".



Думаю, что на днях уже курс вернется на старые значения, а единственное что изменится - комиссия на вывод вырастет. Точно то же что было год назад когда в РФ заблокировали вывод WMR, то же что было в 2013 когда Янукович уже пытался прибрать к рукам Webmoney.



P.S. мне можно писать в ЛС или на slax_linux (с0бака) bigmir.net по вопросам обмена WMZ на нал в Одессе при личной встрече.