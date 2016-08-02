Также продаю криптовалюты,WEX-коды
Контакты через сайт
|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:39
Re: Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр
Продаю на постоянной основе WMZ,WMR,крупные суммы-Одесса,Днепр,Запорожье
Также продаю криптовалюты,WEX-коды
Контакты через сайт
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:32
Яндекс.Деньги
Продам до 48000 Яндекс.Денег по 0,42 грн./р.
Предоплата или встреча в Киеве.
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:45
Продажа Web Money (WMZ) за наличный CASH (1 к 1)
Продаем на постоянной основе Web Money WMZ за наличный CASH.
------------
WM - (1 к 1), при объемах, наша доплата (0.5-1%).
Контакт для связи:
+380973745405 (работаем с пн по пт), график работы: с 10 до 20:00.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:09
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:44
Продажа Web Money (WMZ) за наличный CASH (1 к 1)
Vint
Киев.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:21
Народ! Смотрите, что творится: WMU на гривну меняют
Паника - страшная сила...
А на бирже WMU на WMZ уже курс 39-40...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:04
Паника - страшная сила. Судя по тому, что пишут в Интернет - конфеты Рошен не покупают, потому решили их использовать в качестве денежных единиц, а поскольку спроса нет - решили поставить палки в колеса другим платежным системам. Шутки шутками, а маразма как всегда хватает, "бей своих чтобы чужие боялись".
Думаю, что на днях уже курс вернется на старые значения, а единственное что изменится - комиссия на вывод вырастет. Точно то же что было год назад когда в РФ заблокировали вывод WMR, то же что было в 2013 когда Янукович уже пытался прибрать к рукам Webmoney.
P.S. мне можно писать в ЛС или на slax_linux (с0бака) bigmir.net по вопросам обмена WMZ на нал в Одессе при личной встрече.
Додано: Суб 26 тра, 2018 05:57
Обменники не складут цену, как говорится...
Вот уж действительно, кому война - а кому мать родна! (((
Запомните хорошенько названия этих "героев". Особенно тех,
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 26 тра, 2018 09:54
фі, всього навсього по 43 грн за WMU
вчора на біржі по 100+ (до 900 доходило) продавали!
от де бабки варятсья
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 26 тра, 2018 12:47
Re: Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр
Вот и все. Нет больше WebMoney!!
|