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Обналичить или обменять
электронные деньги WebMoney и пр.

Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:17

  vkladchiik написав:Вот и все. Нет больше WebMoney!! :shock:

https://finclub.net/news/natsbank-iz-za ... raine.html

По темі
https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/29/637234/
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:24

  Квесторе_поверніться написав:
  vkladchiik написав:Вот и все. Нет больше WebMoney!! :shock:

https://finclub.net/news/natsbank-iz-za ... raine.html

По темі
https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/29/637234/


заморозили гривневые счета привязанные к WMU.
wmo.com.ua
Akvell
 
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