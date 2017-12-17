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Обналичить или обменять
электронные деньги WebMoney и пр.

Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:17

  vkladchiik написав:Вот и все. Нет больше WebMoney!! :shock:

https://finclub.net/news/natsbank-iz-za ... raine.html

По темі
https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/29/637234/
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:24

  Квесторе_поверніться написав:
  vkladchiik написав:Вот и все. Нет больше WebMoney!! :shock:

https://finclub.net/news/natsbank-iz-za ... raine.html

По темі
https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/29/637234/


заморозили гривневые счета привязанные к WMU.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:15

Re: Обналичить или обменять электронные деньги WebMoney и пр

Продаю WMZ за наличные USD в Киеве, 1к1. Писать в ЛС.
gregkiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:44

Продажа Web Money (WMZ) за наличный CASH (с доплатой до 1%)

Продаем на постоянной основе WMZ за наличный USD (1 к 1).
От 10 тыс - доплачиваем (до 1%).

Гарантии:
Персональный аттестат Web Money
BL - 350 +
Дата регистрации: 11 лет
---------------------------

Для связи:
+380636062454
wcb_media_group
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 15.01.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:48

У нас лояльные курсы валют и быстрый обмен в течении 10 минут.
Отзывчивые операторы помогут Вам, а простой в понимании функционал сайта интуитивно подскажет, как сделать обмен.

Присоединяйтесь!

График работы: с 8:00 до 00:00 (по Киеву)

Платежные системы с которыми мы работаем в данный момент:
• PerfectMoney
• Advanced Cash USD
• PAYEER
• Bitcoin
• Приват24
• QIWI RUB
• Яндекс Деньги RUB
• Тинькофф
• ВТБ24
• Visa/MasterCard RUB
• СБЕРБАНК
• AlfaBank
• Русский Стандарт

Ссылка на сайт: https://7money.co
Партнерская программа : https://7money.co/page/affiliate-program

Администрация сайта находится в Украине

Контакты: hello@7money.co
ChehSaske
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.10.16
Подякував: 0 раз.
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