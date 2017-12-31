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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1891189218931894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 382
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
71
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 17:50

Нацбанк откажет Ярославскому в покупке Проминвестбанка
Национальный банк вернет бизнесмену Александру Ярославскому пакет документов на покупку Проминвестбанка, поскольку у потенциального покупателя нет даже предварительного соглашения о покупке с собственником банка - российским Внешэкономбанком.

Об этом сегодня сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

«Мы получили пакет в прошлую пятницу поздно вечером. В понедельник мы дали эту новость, потому что многие интересовались. Сейчас мы видим, что Горьков говорит, что "у нас нет договоренности". Ну раз нет, то мы вернем пакет, значит у Проминвестбанка нет покупателя», - сказала Катерина Рожкова.

Она подтвердила, что в поданном Ярославским пакете документов нет «согласия от ВЭБа», передает корреспондент FinClub.

«Мы не продаем банки. Мы получаем «пакеты», к ним есть требования, определенные инструкцией. Кроме подтверждения финансово-имущественного состояния, репутации, бизнес-плана банка и так далее, там надо иметь предварительное соглашение с продавцом. Его нет. Мы бы и так вернули пакет без этого соглашения», - подчеркнула она.

Ситуация в принципе оказалась анекдотичной.

«Было только письмо (о намерениях. - Ред.) от Ярославского. Я, кстати, думала, что пакета не будет. И когда мне в пятницу поздно вечером позвонили наши парни из лицензирования и говорят: «Мы получили пакет только что». Это было где-то восемь вечера. Ясно, что им требовалось время на анализ. Я не уверена, что они его сделали бы так быстро, если бы не Горьков, который сказал: «Мы не продаем Ярославскому». Начали смотреть - нет согласия!», - сказала Катерина Рожкова.

Как сообщал FinClub, Александр Ярославский 8 декабря подал в НБУ пакет документов для согласования покупки опосредованного участия в 99,7151% акций банка. Регулятор должен рассмотреть эту заявку в течение трех месяцев – до середины марта 2018 года (см. "Все будет Ярославский").

Однако 14 декабря глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг сообщение о продаже Внешэкономбанком украинского Проминвестбанка Ярославскому.

«Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры в начале и в середине этого года. До финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия на то, что он представит на согласование документ в НБУ мы не давали, - сказал он - Сделки нет. Мы вели переговоры, но они ничем не закончились».

https://finclub.net/news/natsbank-otkazhet-yaroslavskomu-v-pokupke-prominvestbanka.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:40

  sens написав:
  Аlександр написав:
  Frei написав:Аlександр, что у Вас слышно?

Ждем-с 14 декабря, ёлки и назначение Дедов Морозов.

плиз транслейт

Вернее Санта-Клаусов с новомодным рождественским трендом 8)
А Ярославского даже снеговиком не взяли.
Ось тут они обитают.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:57

#НБУ 22.12.2017 повернув Ярославському О.В. на доопрацювання пакет документів для погодження опосередкованого набуття істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" у зв’язку з його некомплектністю. Якщо необхідні документи будуть підготовлені, інвестор має право вдруге подати пакет
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:18

Всех с Наступившим !!!
Желаю в Новом Году
Спокойствия !!!
Обилия !!!
Безопасности !!!
Аккуратности !!!
Комфорта !!!
Искренности !!!

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Аlександр
 
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