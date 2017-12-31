ПРОМІНВЕСТБАНК

Нацбанк откажет Ярославскому в покупке Проминвестбанка

Национальный банк вернет бизнесмену Александру Ярославскому пакет документов на покупку Проминвестбанка, поскольку у потенциального покупателя нет даже предварительного соглашения о покупке с собственником банка - российским Внешэкономбанком.



Об этом сегодня сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.



«Мы получили пакет в прошлую пятницу поздно вечером. В понедельник мы дали эту новость, потому что многие интересовались. Сейчас мы видим, что Горьков говорит, что "у нас нет договоренности". Ну раз нет, то мы вернем пакет, значит у Проминвестбанка нет покупателя», - сказала Катерина Рожкова.



Она подтвердила, что в поданном Ярославским пакете документов нет «согласия от ВЭБа», передает корреспондент FinClub.



«Мы не продаем банки. Мы получаем «пакеты», к ним есть требования, определенные инструкцией. Кроме подтверждения финансово-имущественного состояния, репутации, бизнес-плана банка и так далее, там надо иметь предварительное соглашение с продавцом. Его нет. Мы бы и так вернули пакет без этого соглашения», - подчеркнула она.



Ситуация в принципе оказалась анекдотичной.



«Было только письмо (о намерениях. - Ред.) от Ярославского. Я, кстати, думала, что пакета не будет. И когда мне в пятницу поздно вечером позвонили наши парни из лицензирования и говорят: «Мы получили пакет только что». Это было где-то восемь вечера. Ясно, что им требовалось время на анализ. Я не уверена, что они его сделали бы так быстро, если бы не Горьков, который сказал: «Мы не продаем Ярославскому». Начали смотреть - нет согласия!», - сказала Катерина Рожкова.



Как сообщал FinClub, Александр Ярославский 8 декабря подал в НБУ пакет документов для согласования покупки опосредованного участия в 99,7151% акций банка. Регулятор должен рассмотреть эту заявку в течение трех месяцев – до середины марта 2018 года (см. "Все будет Ярославский").



Однако 14 декабря глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг сообщение о продаже Внешэкономбанком украинского Проминвестбанка Ярославскому.



«Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры в начале и в середине этого года. До финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия на то, что он представит на согласование документ в НБУ мы не давали, - сказал он - Сделки нет. Мы вели переговоры, но они ничем не закончились».