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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 15:14
Квесторе_поверніться написав:
Ну так за 3 квартал...коли то було.
Точно не скажу, але періодично подивляюся на цей банк, так коли б ще раніше справи у нього були гірші. А зараз шо, у Вас є свіжіша інфа?
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finfen
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Додано: Вів 20 лют, 2018 15:25
mike64 написав: finfen написав:
https://minfin.com.ua/banks/rating/
банк поднимается, надо понимать, стрессоустойчивость существенно выше альфы и на уровне с приватом. только эксперты низко оценивают почему-то.
Репутацию ПИБ про..ал.Гименопластику проводить нужно.
Тяжело Вам, наверное, с таким подходом найти банк в Украине.
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finfen
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:27
finfen написав: mike64 написав: finfen написав:
https://minfin.com.ua/banks/rating/
банк поднимается, надо понимать, стрессоустойчивость существенно выше альфы и на уровне с приватом. только эксперты низко оценивают почему-то.
Репутацию ПИБ про..ал.Гименопластику проводить нужно.
Тяжело Вам, наверное, с таким подходом найти банк в Украине.
Именно с таким подходом нужно подходить не только к выбору банка, но и выбору контрагентов, партнеров,круга общения. Ищите и найдете.
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mike64
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