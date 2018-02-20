RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1892189318941895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 382
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
71
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:14

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Ну так за 3 квартал...коли то було.

Точно не скажу, але періодично подивляюся на цей банк, так коли б ще раніше справи у нього були гірші. А зараз шо, у Вас є свіжіша інфа?
finfen
 
Повідомлень: 64
З нами з: 18.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:25

  mike64 написав:
  finfen написав:https://minfin.com.ua/banks/rating/
банк поднимается, надо понимать, стрессоустойчивость существенно выше альфы и на уровне с приватом. только эксперты низко оценивают почему-то.

Репутацию ПИБ про..ал.Гименопластику проводить нужно.

Тяжело Вам, наверное, с таким подходом найти банк в Украине.
finfen
 
Повідомлень: 64
З нами з: 18.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:27

  finfen написав:
  mike64 написав:
  finfen написав:https://minfin.com.ua/banks/rating/
банк поднимается, надо понимать, стрессоустойчивость существенно выше альфы и на уровне с приватом. только эксперты низко оценивают почему-то.

Репутацию ПИБ про..ал.Гименопластику проводить нужно.

Тяжело Вам, наверное, с таким подходом найти банк в Украине.

Именно с таким подходом нужно подходить не только к выбору банка, но и выбору контрагентов, партнеров,круга общения. Ищите и найдете.
mike64
 
Повідомлень: 624
З нами з: 29.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1892189318941895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, kostya77, safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.