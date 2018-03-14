ПРОМІНВЕСТБАНК

(не ноющих на десятки, сотни, а то и тысячи страниц, как те мужчины, которым прищемило вклад )
и пр€красных с пРАздником !!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:01
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:42
На сон грядущий:
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:16
А что им мешает просто выкупить тело долга УЗ, тем самым проведя ее частичную приватизацию? Кредитов на $160 млн., залогов на $300 млн. плюс начисленные пени и просрочки в качестве бонуса или еще + 25% к телу кредита.
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