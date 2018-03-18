ПРОМІНВЕСТБАНК

(не ноющих на десятки, сотни, а то и тысячи страниц, как те мужчины, которым прищемило вклад )
и пр€красных с пРАздником !!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:01
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:42
На сон грядущий:
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:16
А что им мешает просто выкупить тело долга УЗ, тем самым проведя ее частичную приватизацию? Кредитов на $160 млн., залогов на $300 млн. плюс начисленные пени и просрочки в качестве бонуса или еще + 25% к телу кредита.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:21
так деньги останутся в Украине, в Пибе а при продаже банка уйдут в кремль
Додано: Нед 18 бер, 2018 15:28
Не думаю. Сейчас эти деньги находятся в УЗ и скорее всего уже давным-давно про-ту-ту-каны. Соответственно ПИБ под них сформировал 100% резерв с пометкой "безнадега.ru". Далее этот кредит "списывается" с выносом на внебалансный счет, вернее продается какому-нибудь местному(ым) заинтересованному(ым) лицу(ам) с оплатой на счета ВЭБа, в крайнем случае на корсчет ПИБа где-нибудь в Сити или Дойче банке.
А руководству ВЭБа нужно поступать следующим образом.
Кредиты сознательных неплательщиков продавать заинтересованным лицам, даже с дисконтом на величину уплаченных процентов, забрав 100% тела.
Заемщиков, которые готовы, но в силу экономических причин пока не могут платить, перекредитовать в ВЭБе под меньший процент, согласно законам РФ. Также и в дальнейшем, если еще осталось желание и денег некуда девать, напрямую через ВЭБ кредитовать крупный бизнес, чтобы потом, возможно, в будущем какой-нибудь тернопольский суд не отмазывал наше ворье.
А работу ПИБа направить на обслуживание расчетных счетов российского бизнеса в Украине, кредитование физлиц, малого и среднего бизнеса по принципу - сколько здесь средств привлекли, столько и выдали.
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