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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1895189618971898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 382
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
71
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:01

Наших $ильных
(не ноющих на десятки, сотни, а то и тысячи страниц, как те мужчины, которым прищемило вклад :oops: )
и пркрасных с пРАздником !!!

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Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:42

На сон грядущий:

http://dubinsky.pro/fukus-s-ukrzaliznycey
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:16

  Ratatui написав:На сон грядущий:

http://dubinsky.pro/fukus-s-ukrzaliznycey

А что им мешает просто выкупить тело долга УЗ, тем самым проведя ее частичную приватизацию? Кредитов на $160 млн., залогов на $300 млн. плюс начисленные пени и просрочки в качестве бонуса или еще + 25% к телу кредита.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:21

  Аlександр написав:
  Ratatui написав:На сон грядущий:

http://dubinsky.pro/fukus-s-ukrzaliznycey

А что им мешает просто выкупить тело долга УЗ, тем самым проведя ее частичную приватизацию? Кредитов на $160 млн., залогов на $300 млн. плюс начисленные пени и просрочки в качестве бонуса или еще + 25% к телу кредита.

так деньги останутся в Украине, в Пибе а при продаже банка уйдут в кремль
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:28

  J написав:так деньги останутся в Украине, в Пибе а при продаже банка уйдут в кремль

Не думаю. Сейчас эти деньги находятся в УЗ и скорее всего уже давным-давно про-ту-ту-каны. Соответственно ПИБ под них сформировал 100% резерв с пометкой "безнадега.ru". Далее этот кредит "списывается" с выносом на внебалансный счет, вернее продается какому-нибудь местному(ым) заинтересованному(ым) лицу(ам) с оплатой на счета ВЭБа, в крайнем случае на корсчет ПИБа где-нибудь в Сити или Дойче банке.

А руководству ВЭБа нужно поступать следующим образом.
Кредиты сознательных неплательщиков продавать заинтересованным лицам, даже с дисконтом на величину уплаченных процентов, забрав 100% тела.

Заемщиков, которые готовы, но в силу экономических причин пока не могут платить, перекредитовать в ВЭБе под меньший процент, согласно законам РФ. Также и в дальнейшем, если еще осталось желание и денег некуда девать, напрямую через ВЭБ кредитовать крупный бизнес, чтобы потом, возможно, в будущем какой-нибудь тернопольский суд не отмазывал наше ворье.

А работу ПИБа направить на обслуживание расчетных счетов российского бизнеса в Украине, кредитование физлиц, малого и среднего бизнеса по принципу - сколько здесь средств привлекли, столько и выдали.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:15

Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом.
Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:36

  Вкладчик1234 написав:Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом.
Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?

Здесь подвох лишь один, - постоянным клиентам, как всегда, болт :evil:
Хотя могли бы и старым клиентам при переоформлении вкладов
на суммы 150 000+ и 300 000+ грн. с тенденцией к увеличению, тоже дарить карты Mastercard Gold, Platinum (chip).
Аlександр
 
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