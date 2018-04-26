ПРОМІНВЕСТБАНК

А что им мешает просто выкупить тело долга УЗ, тем самым проведя ее частичную приватизацию? Кредитов на $160 млн., залогов на $300 млн. плюс начисленные пени и просрочки в качестве бонуса или еще + 25% к телу кредита.
А что им мешает просто выкупить тело долга УЗ, тем самым проведя ее частичную приватизацию? Кредитов на $160 млн., залогов на $300 млн. плюс начисленные пени и просрочки в качестве бонуса или еще + 25% к телу кредита.
так деньги останутся в Украине, в Пибе а при продаже банка уйдут в кремль
J написав:так деньги останутся в Украине, в Пибе а при продаже банка уйдут в кремль
Не думаю. Сейчас эти деньги находятся в УЗ и скорее всего уже давным-давно про-ту-ту-каны. Соответственно ПИБ под них сформировал 100% резерв с пометкой "безнадега.ru". Далее этот кредит "списывается" с выносом на внебалансный счет, вернее продается какому-нибудь местному(ым) заинтересованному(ым) лицу(ам) с оплатой на счета ВЭБа, в крайнем случае на корсчет ПИБа где-нибудь в Сити или Дойче банке.
А руководству ВЭБа нужно поступать следующим образом. Кредиты сознательных неплательщиков продавать заинтересованным лицам, даже с дисконтом на величину уплаченных процентов, забрав 100% тела.
Заемщиков, которые готовы, но в силу экономических причин пока не могут платить, перекредитовать в ВЭБе под меньший процент, согласно законам РФ. Также и в дальнейшем, если еще осталось желание и денег некуда девать, напрямую через ВЭБ кредитовать крупный бизнес, чтобы потом, возможно, в будущем какой-нибудь тернопольский суд не отмазывал наше ворье.
А работу ПИБа направить на обслуживание расчетных счетов российского бизнеса в Украине, кредитование физлиц, малого и среднего бизнеса по принципу - сколько здесь средств привлекли, столько и выдали.
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Вкладчик1234 написав:Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом. Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
Здесь подвох лишь один, - постоянным клиентам, как всегда, болт Хотя могли бы и старым клиентам при переоформлении вкладов на суммы 150 000+ и 300 000+ грн. с тенденцией к увеличению, тоже дарить карты Mastercard Gold, Platinum (chip).