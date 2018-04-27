ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Нед 18 бер, 2018 15:28

J написав: так деньги останутся в Украине, в Пибе а при продаже банка уйдут в кремль так деньги останутся в Украине, в Пибе а при продаже банка уйдут в кремль

Не думаю. Сейчас эти деньги находятся в УЗ и скорее всего уже давным-давно про-ту-ту-каны. Соответственно ПИБ под них сформировал 100% резерв с пометкой "безнадега.ru". Далее этот кредит "списывается" с выносом на внебалансный счет, вернее продается какому-нибудь местному(ым) заинтересованному(ым) лицу(ам) с оплатой на счета ВЭБа, в крайнем случае на корсчет ПИБа где-нибудь в Сити или Дойче банке.А руководству ВЭБа нужно поступать следующим образом.Кредиты сознательных неплательщиков продавать заинтересованным лицам, даже с дисконтом на величину уплаченных процентов, забрав 100% тела.Заемщиков, которые готовы, но в силу экономических причин пока не могут платить, перекредитовать в ВЭБе под меньший процент, согласно законам РФ. Также и в дальнейшем, если еще осталось желание и денег некуда девать, напрямую через ВЭБ кредитовать крупный бизнес, чтобы потом, возможно, в будущем какой-нибудь тернопольский суд не отмазывал наше ворье.А работу ПИБа направить на обслуживание расчетных счетов российского бизнеса в Украине, кредитование физлиц, малого и среднего бизнеса по принципу - сколько здесь средств привлекли, столько и выдали.