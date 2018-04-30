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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:51
velvet написав: Вкладчик1234 написав:
Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом.
Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
да никакая замануха: дают грязными 8% только за первый месяц и то только по МСС
(аптеки, продуктові магазини та супермаркети – 5912, 5411, 5499,
5422, 5441, 5462, 5451) и сумма кешбэка не более 300,00 грн.
за последующие месяцы - всего 1% кешбэка обещают...
Нас мясистой сиськой не всегда заманишь
. А тут ерунда такая.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:59
Аlександр написав: Вкладчик1234 написав:
Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом.
Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
Здесь подвох лишь один, - постоянным клиентам, как всегда, болт
Хотя могли бы и старым клиентам при переоформлении вкладов
на суммы 150 000+ и 300 000+ грн. с тенденцией к увеличению, тоже дарить карты Mastercard Gold, Platinum (chip).
Главный подвох - живучесть термина «новые средства»
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Додано: Вів 01 тра, 2018 05:51
Это точно.
Последний раз про "новые средства" было у фика.
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