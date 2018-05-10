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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:51
velvet написав: Вкладчик1234 написав:
Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом.
Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
да никакая замануха: дают грязными 8% только за первый месяц и то только по МСС
(аптеки, продуктові магазини та супермаркети – 5912, 5411, 5499,
5422, 5441, 5462, 5451) и сумма кешбэка не более 300,00 грн.
за последующие месяцы - всего 1% кешбэка обещают...
Нас мясистой сиськой не всегда заманишь
. А тут ерунда такая.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:59
Аlександр написав: Вкладчик1234 написав:
Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом.
Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
Здесь подвох лишь один, - постоянным клиентам, как всегда, болт
Хотя могли бы и старым клиентам при переоформлении вкладов
на суммы 150 000+ и 300 000+ грн. с тенденцией к увеличению, тоже дарить карты Mastercard Gold, Platinum (chip).
Главный подвох - живучесть термина «новые средства»
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Додано: Вів 01 тра, 2018 05:51
Это точно.
Последний раз про "новые средства" было у фика.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:51
Коллеги, если сегодня сделать moneysend на кредитку Проминвеста, то завтра денежка будет зачислена на счет, успею в грейсе остаться?
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Додано: Сер 02 тра, 2018 01:03
Господа
Кто забирал депозит так называемые новые деньги ( вносились наличкой через Кассу в мае 2017 года )отдают без вопросов и лимитов или нужно писать заявление?
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 02 тра, 2018 07:52
Ukrainian написав:
Господа
Кто забирал депозит так называемые новые деньги ( вносились наличкой через Кассу в мае 2017 года )отдают без вопросов и лимитов или нужно писать заявление?
Благодарю
Отдают без лимитов
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:49
velvet написав: Вкладчик1234 написав:
Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом.
Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
да никакая замануха: дают грязными 8% только за первый месяц и то только по МСС
(аптеки, продуктові магазини та супермаркети – 5912, 5411, 5499,
5422, 5441, 5462, 5451) и сумма кешбэка не более 300,00 грн.
за последующие месяцы - всего 1% кешбэка обещают...
А проценты на остаток какие?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:02
господа, у пипы по прежнему п2п на карты заходят не мгновенно, а после клиринга или уже что-то поменялось?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:45
IMPRINTER написав:
господа, у пипы по прежнему п2п на карты заходят не мгновенно, а после клиринга или уже что-то поменялось?
Господа не свынорыляться,этот банк только для депо в валюте и текущего счета
никому не верю
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