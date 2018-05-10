ПРОМІНВЕСТБАНК

Вкладчик1234 написав:Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом. Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
да никакая замануха: дают грязными 8% только за первый месяц и то только по МСС (аптеки, продуктові магазини та супермаркети – 5912, 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451) и сумма кешбэка не более 300,00 грн. за последующие месяцы - всего 1% кешбэка обещают...
Нас мясистой сиськой не всегда заманишь . А тут ерунда такая.
Вкладчик1234 написав:Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом. Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
Здесь подвох лишь один, - постоянным клиентам, как всегда, болт Хотя могли бы и старым клиентам при переоформлении вкладов на суммы 150 000+ и 300 000+ грн. с тенденцией к увеличению, тоже дарить карты Mastercard Gold, Platinum (chip).
Главный подвох - живучесть термина «новые средства»
Вкладчик1234 написав:Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом. Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
да никакая замануха: дают грязными 8% только за первый месяц и то только по МСС (аптеки, продуктові магазини та супермаркети – 5912, 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451) и сумма кешбэка не более 300,00 грн. за последующие месяцы - всего 1% кешбэка обещают...
А проценты на остаток какие?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Вкладчик1234 написав:Вроде и неплохая замануха, но как всегда с подвохом. Нельзя сделать просто, понятно и однозначно (без капканов и подводных камней)?
да никакая замануха: дают грязными 8% только за первый месяц и то только по МСС (аптеки, продуктові магазини та супермаркети – 5912, 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451) и сумма кешбэка не более 300,00 грн. за последующие месяцы - всего 1% кешбэка обещают...