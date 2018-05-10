ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Чет 10 тра, 2018 21:02

господа, у пипы по прежнему п2п на карты заходят не мгновенно, а после клиринга или уже что-то поменялось?

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