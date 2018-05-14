Для
А сюда только гривну. Я о БС в целом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:52
Для
А сюда только гривну. Я о БС в целом.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:11
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:48
На криптобиржевых горках зарабатываете 1 - 4% за несколько часов, инвестировав небольшую сумму, например, $500 и менее, чтобы можно было сразу на всю сумму оперативно прикупить криптовалюту, когда начинается ее рост, допустим, с $700 / ETH. А затем через 0.5 - 2 часа (столько времени продолжается восходящая или нисходящая горка), ее также оперативно продать, зафиксировав прибыль, допустим по $715 / ETH. Потом, переждав нисходящую горку, опять прикупить крипту...
Эта схема хороша с относительно небольшими суммами. Если же в кошельке уже несколько тысяч долларов, то тогда зарабатываете либо:
1. На тренде, пытаясь его предугадать. Например, прикупили по $700 / ETH на $3000 из расчета роста до $750 / ETH по итогам дня со всеми взлетами и падениями. Или же до $850 по итогам недели.
2. Переходите на более крупную биржу.
А за труды праведные получаете ежедневный cash back в зависимости от объема торгов (не менее $100 000 за 30 дней) и типа Taker - Maker (шухер - мухер). Например, за день объем торгов составил $4000 по типу Maker. Соответственно cash back составит 10% от комиссии за сделки в 0.2% с $4000 или же $4000 x 0.002% x 0.1% = $0.8.
Всю полученную прибыль можно хранить в биржевых кошельках, выводя по мере необходимости через
В гривне на ПИБовскую карту, когда криптовалюта в гривне стоит выше, чем в долларах. Например, этой зимой биткоин, эфир в гривне был на 5 - 17% дороже, чем в долларах или же дополнительно + 5 - 17% при тогдашнем курсе 28 UAH / USD.
В долларах или евро на
Все спокойно, все Ok!
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:21
Саша очень красиво чешет как про "4% за несколько часов в крипте", так и про возможность пользоваться АдвКэшем в Украине. Хороший мальчик. Фантазёр.
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:17
Ну-ну
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