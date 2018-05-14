ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Пон 14 тра, 2018 13:48

finfen написав: Аlександр написав: Для валюты и текущего счета есть места и по интересней с вкусным кешбеком.

А сюда только гривну. Я о БС в целом. Для валюты и текущего счета есть места и по интересней с вкусным кешбеком.А сюда только гривну. Я о БС в целом.

Например? Например?

finfen написав: "А сюда только гривну." "А сюда только гривну."

finfen написав: Как стабильность банка на данный момент? Как стабильность банка на данный момент?

На криптобиржевых горках зарабатываете 1 - 4% за несколько часов, инвестировав небольшую сумму, например, $500 и менее, чтобы можно было сразу на всю сумму оперативно прикупить криптовалюту, когда начинается ее рост, допустим, с $700 / ETH. А затем через 0.5 - 2 часа (столько времени продолжается восходящая или нисходящая горка), ее также оперативно продать, зафиксировав прибыль, допустим по $715 / ETH. Потом, переждав нисходящую горку, опять прикупить крипту...Эта схема хороша с относительно небольшими суммами. Если же в кошельке уже несколько тысяч долларов, то тогда зарабатываете либо:1. На тренде, пытаясь его предугадать. Например, прикупили по $700 / ETH на $3000 из расчета роста до $750 / ETH по итогам дня со всеми взлетами и падениями. Или же до $850 по итогам недели.2. Переходите на более крупную биржу.А за труды праведные получаете ежедневный cash back в зависимости от объема торгов (не менее $100 000 за 30 дней) и типа Taker - Maker (шухер - мухер). Например, за день объем торгов составил $4000 по типу Maker. Соответственно cash back составит 10% от комиссии за сделки в 0.2% с $4000 или же $4000 x 0.002% x 0.1% = $0.8.Всю полученную прибыль можно хранить в биржевых кошельках, выводя по мере необходимости черезв зависимости от коньюктуры биржи:В гривне на ПИБовскую карту, когда криптовалюта в гривне стоит выше, чем в долларах. Например, этой зимой биткоин, эфир в гривне был на 5 - 17% дороже, чем в долларах или же дополнительно + 5 - 17% при тогдашнем курсе 28 UAH / USD.В долларах или евро накогда криптовалюта в гривне стоит ниже, чем в долларах (на 2 - 6%% в марте, апреле) или же при поездках за рубеж.Все спокойно, все Ok!