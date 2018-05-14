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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1897189818991900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:52

  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа, у пипы по прежнему п2п на карты заходят не мгновенно, а после клиринга или уже что-то поменялось?

Господа не свынорыляться,этот банк только для депо в валюте и текущего счета

Для валюты и текущего счета есть места и по интересней с вкусным кешбеком.
А сюда только гривну. Я о БС в целом.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:11

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Аlександр написав:Для валюты и текущего счета есть места и по интересней с вкусным кешбеком.
А сюда только гривну. Я о БС в целом.

Например?
"А сюда только гривну." Как стабильность банка на данный момент?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:48

  finfen написав:
  Аlександр написав:Для валюты и текущего счета есть места и по интересней с вкусным кешбеком.
А сюда только гривну. Я о БС в целом.

Например?

На криптобиржевых горках зарабатываете 1 - 4% за несколько часов, инвестировав небольшую сумму, например, $500 и менее, чтобы можно было сразу на всю сумму оперативно прикупить криптовалюту, когда начинается ее рост, допустим, с $700 / ETH. А затем через 0.5 - 2 часа (столько времени продолжается восходящая или нисходящая горка), ее также оперативно продать, зафиксировав прибыль, допустим по $715 / ETH. Потом, переждав нисходящую горку, опять прикупить крипту...
Эта схема хороша с относительно небольшими суммами. Если же в кошельке уже несколько тысяч долларов, то тогда зарабатываете либо:
1. На тренде, пытаясь его предугадать. Например, прикупили по $700 / ETH на $3000 из расчета роста до $750 / ETH по итогам дня со всеми взлетами и падениями. Или же до $850 по итогам недели.
2. Переходите на более крупную биржу.

А за труды праведные получаете ежедневный cash back в зависимости от объема торгов (не менее $100 000 за 30 дней) и типа Taker - Maker (шухер - мухер). Например, за день объем торгов составил $4000 по типу Maker. Соответственно cash back составит 10% от комиссии за сделки в 0.2% с $4000 или же $4000 x 0.002% x 0.1% = $0.8.
  finfen написав:"А сюда только гривну."

Всю полученную прибыль можно хранить в биржевых кошельках, выводя по мере необходимости через платежную систему в зависимости от коньюктуры биржи:
В гривне на ПИБовскую карту, когда криптовалюта в гривне стоит выше, чем в долларах. Например, этой зимой биткоин, эфир в гривне был на 5 - 17% дороже, чем в долларах или же дополнительно + 5 - 17% при тогдашнем курсе 28 UAH / USD.
В долларах или евро на гибралтарскую банковскую карту MasterCard Debit, когда криптовалюта в гривне стоит ниже, чем в долларах (на 2 - 6%% в марте, апреле) или же при поездках за рубеж.
  finfen написав:Как стабильность банка на данный момент?

Все спокойно, все Ok!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:21

Саша очень красиво чешет как про "4% за несколько часов в крипте", так и про возможность пользоваться АдвКэшем в Украине. Хороший мальчик. Фантазёр.
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:17

получаете ежедневный cash back в зависимости от объема торгов (не менее $100 000 за 30 дней)

Ну-ну
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:28

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  finfen написав:Как стабильность банка на данный момент?
Новый виток сокращения персонала. Или уже в процессе или скоро начнется. Но это логично и не удивительно. В кассах пусто, людей нет. Не то, что раньше...
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:13

  vladvlas написав:
  finfen написав:Как стабильность банка на данный момент?
Новый виток сокращения персонала. Или уже в процессе или скоро начнется. Но это логично и не удивительно. В кассах пусто, людей нет. Не то, что раньше...

По звітності https://www.pib.ua/userfiles/files/SA_1q2018.pdf
виглядає що банк засихає...перспектив в Україні немає...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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